Россиянам рассказали, какие таблетки нельзя разжевывать Медик Ким рекомендовала не разжевывать капсулы и таблетки в оболочке

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Капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия нельзя разжевывать или делить, поскольку в этом случае препарат может потерять эффективность или нанести вред организму из-за передозировки, заявила РИА Новости младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким. По ее словам, такие лекарства «выделяют» необходимую дозу препарата на протяжении определенного периода или через определенный срок. При разрушении структуры такой таблетки вся доза поступит в организм немедленно, что может привести к передозировке.

Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции: например, для наступления более быстрого эффекта, — сказала Ким.

Кроме того, нельзя разжевывать или разделять капсулы с жидким или порошкообразным содержимым внутри, так как желатиновая капсула — это не элемент упаковки, а оболочка, позволяющая лекарственному веществу подействовать в нужном отделе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Ким. Таблетки с оболочкой также необходимо глотать, не дробя и не разжевывая, иначе они могут потерять свою эффективность. Если же человеку сложно глотать таблетку, то стоит обсудить с врачом замену лекарственной формы или самого препарата.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что таблетки не стоит запивать кофе и чаем, поскольку такое сочетание приводит к образованию нерастворимых соединений. В таком случае лекарство не всосется в кровь, а просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы.