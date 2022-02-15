Врач рассказала, какие анализы надо сдать перенёсшим «омикрон»

Людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса, после исцеления следует оценить риск образования тромбов и сдать анализ на свёртываемость крови, рассказала нутрициолог и натуропат Юлия Слаффина в разговоре с изданием «Вести Подмосковья». Она добавила, что употреблять БАДы можно только после анализов на нехватку нутриентов.

Тем, кто переболел «омикроном», нужно сдать анализ на D-димер, указывающий на риск образования тромбов, а также коагулограмму для оценки свёртывающей способности крови и РФМК для выявления нарушений в системе свёртывания крови. Любые биологически активные добавки можно принимать только после сдачи анализов на дефициты нутриентов. Их нельзя назначать самостоятельно и по советам знакомых, — сказала Слаффина.

Главный врач клиники НАКФФ Наталья Хартукова рекомендует сдавать общий анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, чтобы врач мог подобрать способ реабилитации после «омикрона». Кроме того, специалисты советуют после болезни больше гулять на воздухе, высыпаться, следить за питанием и замечать тревожные сигналы организма.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала переболевшим «омикроном» соблюдать режим сна в 8–10 часов и не перегружать себя физическими нагрузками в течение двух-трёх недель. Она отметила, что спустя две-три недели человек восстанавливается и легко возвращается к привычному ритму.