Россиянам рассказали, как защититься от штамма «омикрон»

Ревакцинация через 4–5 месяцев поможет защититься от штамма «омикрон» COVID-19. И заняться этим надо уже сейчас, в самом начале появления нового штамма. Об этом в интервью Ura.ru заявил иммунолог Николай Крючков.

Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем, прививка через шесть месяцев, с учётом появления «Омикрона», это очень большой период. При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями — через четыре, — сказал Крючков.

Он пояснил, что ранняя ревакцинация обеспечивает хороший титр антител, которые нейтрализуют коронавирус.

Если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил «гибридный иммунитет», то есть антител много и нейтрализующих достаточно, — подчеркнул иммунолог.

Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников заявил, что всё больше людей осознают, что коронавирус пришёл навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии. По его мнению, шанс на прежнюю жизнь у человечества есть, но для того, чтобы показался «свет в конце туннеля», каждому нужно вакцинироваться, а после ревакцинироваться от COVID-19.

В свою очередь, специалисты центра имени Гамалеи сообщили, что введение бустерных доз мРНК-вакцин уже через три месяца после основной вакцинации может иметь непредвиденные последствия. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna.

При этом директор британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн заявил, что людям придётся делать прививки от коронавируса как минимум раз в год в ближайшие несколько лет. Только так можно будет обеспечить защиту от новых штаммов.