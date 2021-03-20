Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса в майские праздники

https://static.news.ru/photo/239ac7be-bd40-11e9-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН

Ограничение контактов с людьми за пределами своей семьи позволит избежать заражения коронавирусом во время майских праздников. Об этом предупредил заведующий НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» эксперт отметил , что рекомендации по безопасности в праздничные дни ничем не отличаются от ежедневных, необходимо продолжать ограничивать контакты.

Ничего нет плохого в том, чтобы сходить семьёй в лес на праздники. С родственниками, с которыми живёте, риск не меняется, если вы с ними вместе находитесь на природе, — сказал Покровский.

При этом сбор большой компании увеличивает риски заражения COVID-19, предупредил специалист. Также он призвал продолжать носить маски в общественных местах.

Ранее российские учёные развенчали популярные мифы о вакцинации от коронавируса. Так, по их словам, вакцины не вызывают бесплодие и не могут сами по себе служить причиной заражения. Об этом писал NEWS.ru.