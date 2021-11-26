Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад

Качественный шоколад всегда тает во рту. Связан данный факт с температурой растапливания продукта — она составляет 35–37 градусов. Шоколад плохо тает, если его долго хранить в холодильнике. Об это в интервью агентству ПРАЙМ рассказала руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова.

По её словам, при выборе продукта следует изучить этикетку. В составе шоколада должно быть не менее 35% общего сухого остатка какао-порошка, не менее 18% масла какао и как минимум 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.

Проверить качество шоколада можно, если растопить его и посмотреть, как масса ведёт себя при комнатной температуре.

Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твёрдую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнёт застывать, но на поверхности, а затем по всей структуре появятся вкрапления-кристаллы, — пояснила эксперт.

При растапливании на водяной бане шоколад, сделанный на основе заменителей масла какао, застынет однородной структурой, без кристаллизации.

Ранее россиянам сообщили, что к Новому году в России сладкое вырастет в цене примерно на 20% из-за рекордного подорожания какао и других ингредиентов.