Россиянам рассказали, как сделать новогодние блюда более полезными

Чтобы сделать новогодний стол более полезным, стоит замариновать мясо в томатной пасте, а колбасу заменить бужениной, посоветовала диетолог Елена Соломатина. Она также порекомендовала добавить орехи и сухофрукты в салаты, а на десерт сделать пастилу, зефир, желе или безе, цитирует «ФедералПресс».

Вместо колбасы лучше запечь мясо, сделать свою буженину. Мясо лучше замариновать в томатной пасте. Домашние холодцы и заливные блюда также можно назвать безопасными в диетическом плане, — посоветовала Соломатина.

По её словам, россиянам стоит заранее продумать рецепты наиболее интересных для новогоднего стола блюд. Наименее вредными, уверяет диетолог, будут рецепты с содержанием зелени, фруктов и овощей. Лучшей заправкой для таких блюд станут натуральные йогурты, сметана, горчица, лимон и оливковое масло.

Ранее диетолог Юлия Сорокина дала советы, как сбросить пару-тройку килограммов лишнего веса за две недели до Нового года. В последнее время считается нормой похудение на два — четыре килограмма в месяц, отметила врач, или до одного килограмма в неделю.