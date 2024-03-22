Россиянам рассказали, как поменять поликлинику по ОМС в 2024 году Эксперты ОМС: любой гражданин России вправе поменять свою поликлинику на другую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любой гражданин России вправе поменять свою поликлинику на другую, главное, чтобы учреждение работало в системе обязательного медицинского страхования, сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на экспертов системы ОМС. По словам медстраховщиков, сначала необходимо выбрать новую поликлинику и написать заявление о прикреплении.

Представитель одной из страховых медицинских организаций Михаил Пушков заявил, что выбранная поликлиника должна быть зарегистрирована в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи, а также оказывать первичную помощь. Он подчеркнул, что эти сведения размещены в реестрах в общем доступе.

Словом, вы решаете и выбираете сами. <...> Такая информация (о поликлиниках. — NEWS.ru) размещается в реестрах на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС, — пояснил Пушков.

В дальнейшем, по словам экспертов ОМС, необходимо дождаться решения поликлиники о прикреплении. Если речь идет о ребенке, то его обязаны прикрепить в день обращения в больницу, а рассмотрение документов взрослых пациентов занимает до шести рабочих дней. Бывают случаи, когда поликлиники могут отказать в прикреплении: это зависит от количества пациентов, которые обслуживаются больницей. Письмо об отказе с указанием причины должно быть направлено в бумажном виде или направлено в личный кабинет на портале «Госуслуги».