Россиянам рассказали, как похудеть к Новому году

Похудеть к Новому году, несмотря на небольшое количество времени, оставшееся до наступления праздника, всё ещё можно. Главное, поставить себе выполнимые цели и отказаться от солёного и сладкого. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм, — отметила врач.

Она порекомендовала не ставить себе сверхзадач, поскольку быстрый сброс большого количества килограммов, помимо прочего, опасен для здоровья.

Чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов, — также подчеркнула Соломатина.

По словам диетолога, коррекция фигуры пойдёт быстрее, если полностью отказаться от сладких и солёных блюд. Сладости содержат избыточное количество углеводов, способствующих набору веса, а солёное задерживает жидкость в организме, сбивает обменные процессы и провоцирует отёчность.

Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья —это тоже сахар, и их тоже есть нельзя, — уточнила врач.

Она рекомендовала ввести в рацион больше клетчатки, сопровождать овощами каждый приём пищи.

Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка, — объяснила диетолог.

Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой нет.

Ранее английский диетолог Грейми Томильсон назвал способ сбросить лишний вес, не отказывая себе при этом в любимых блюдах. Для этого нужно всего лишь уменьшить порции.