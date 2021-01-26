Россиянам рассказали, как погода февраля отразится на самочувствии

https://static.news.ru/photo/680ef85e-5fd6-11eb-adda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода предстоящего февраля может доставить хлопоты метеочувствительным людям. Об этом предупредили метеорологи и медики.

Дело в том, что февраль, как и январь, будет с изменчивой погодой, пояснила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

У нас идёт вынос воздуха то с юга, то с севера, а это как раз и становится причиной резких колебаний температурного фона и характера погоды внутри месяца, — приводит слова специалиста «Москва 24».

Мы живём в период потепления климата, при котором изменчивость даже внутримесячной погоды становится всё более значимой, подчеркнула она.

В свою очередь начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков высказал мнение, что таких сильных морозов, какие были в первой половине января, в обозримом будущем не предвидится.

Однако перепады температур возможны. Депутат Государственной думы и доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян быть более внимательными к здоровью в такие периоды, так как организм подвергается повышенному стрессу.

Если в организме всё в порядке, он легко приспосабливается к перепадам температур. Однако даже переутомление и недосып, а также наличие хронических заболеваний — это сигнал, что в такое время нужна дополнительная забота, — объяснил Менделевич.

По его словам, в период резких смен температур могут обостриться и старые травмы. Основными тревожными симптомами являются изменение артериального давления, перехватывание дыхания и головокружение.

Снизить нагрузку на организм можно, отказавшись от острой и жирной пиши. Кроме того, рекомендуется чаще совершать пешие прогулки и придерживаться режима питья воды, посоветовал Менделевич.

Он также напомнил, что следует не ждать наступления недомогания, а заранее обратиться к медикам для уточнения необходимых мер профилактики.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение и самочувствие на изменения погоды. Он призвал их «не придумывать» метеозависимость и чаще выполнять физические упражнения.