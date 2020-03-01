https://static.news.ru/photo/2fa6755c-5b89-11ea-bfbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам закаляться, не пить и не курить. По их мнению, это поможет укреплять иммунитет.

Также необходимо отдавать предпочтение здоровому питанию и спать не менее восьми часов в день.

Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведёт человек, — заявили в ведомстве.

Признаками снижения иммунной активности в Роспотребнадзоре считают сонливость и бессонницу, герпес на губах, частые простуды, боль в суставах и мышцах, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов заявил: окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.