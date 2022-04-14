Россиянам рассказали, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ

Основным симптомом сезонной аллергии является чиханье, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам медика, в отличие от ОРВИ, аллергия обычно не сопровождается повышением температуры тела. Также для аллергии не характерны кашель и боли в горле или носу.

Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде всё-таки болезненное состояние мучает и днём и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель, — сказал Крючков.

Он также пояснил, что при аллергии возникает заложенность носа. При этом выделения из него имеют прозрачный, а не жёлтый или зелёный цвет.

Медик напомнил, что пик сезонной аллергии приходится на май — июнь из-за начала цветения растений. Помимо этого, существует ещё и бытовая аллергия, её причинами, как правило, являются пыль и обитающие в ней клещи.

Ранее в Минздраве сообщили, что россияне, страдающие от сезонной аллергии, могут не переживать из-за дефицита купирующих симптомы лекарств. По данным ведомства, на складах и в аптеках достаточно запасов антигистаминных препаратов.