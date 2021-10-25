Россиянам рассказали, как не растолстеть в период холодов

Выбор здорового перекуса поможет не набрать лишний вес в период холодов, когда естественным образом повышается желание потреблять жирную пищу. Секретами правильного питания с РИА Новости поделился диетолог Антон Бердов.

По словам Бердова, чтобы не набрать лишний вес и остаться в форме, следует осознанно подойти к выбору еды и заменить вредные продукты на аналогичные полезные. Например, вместо чипсов выбрать овощные палочки с хумусом, хлеб заменить на снеки из злаков, а шоколад — на фрукты.

Также необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10–15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна, — посоветовал эксперт.

Бердов отметил, что с наступлением холодов уровень активности у людей снижается, они всё меньше времени проводят на свежем воздухе, чаще хочется есть. И это, по словам диетолога, вполне нормально.

Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям, — резюмировал медик.

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