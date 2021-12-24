Россиянам рассказали, как не попасть в больницу после новогоднего застолья

Чтобы не попасть в больницу после новогоднего застолья, не следует держать себя в «ежовых рукавицах» и отказывать во всём. Надо лишь проявить немного умеренности и придерживаться нескольких простых правил. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева.

По словам Мачневой, в новогоднюю ночь следует выбрать правильную «тактику питания». В-первую очередь, к новогоднему застолью надо готовиться днём 31 декабря, не пропускать завтрак и обед, а также пить перед едой тёплую воду с лимоном. Иначе нагрузка на ЖКТ после продолжительного голодания окажется слишком сильной.

Во-вторых, медик рекомендует ограничить потребление жирной пищи и не заправлять обильно салаты майонезом.

Лучше заменить заправку на нежирную сметану. Вообще не стоит готовить салатов очень много. Можно сделать оригинальные салатики в небольших стеклянных стаканах или тарталетках и подавать их порционно, — предложила Мачнева.

Во время застолья следует наслаждаться вкусом, а не количеством блюд, жевать медленно. Также не стоит забывать о приёме пищеварительных ферментов, а также полностью исключить сладкие газировки.

И лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, так как он сильно повышает аппетит, а ограничиться одним бокалом под бой курантов, — рекомендовала врач.

Десерты в новогоднюю ночь также желательно пропустить, поскольку это максимально тяжёлая для пищеварения смесь жиров и углеводов. После застолья гастроэнтеролог посоветовала принять препарат из группы энтеросорбентов — они помогут организму избавиться от токсинов.

Ранее стало известно, какие блюда россияне заказывают перед Новым годом. По данным сервиса «Яндекс.Еда», в канун праздников россияне чаще всего заказывают традиционные новогодние блюда. Спрос в декабре вырос на оливье, красную икру и мандарины. Кроме того, люди стали чаще заказывать сельдь под шубой, «Мимозу» и другие салаты.