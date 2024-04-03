Россиянам рассказали, как легко избавиться от запаха чеснока Продеус: избавиться от запаха чеснока помогут молоко и сливки

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Избавиться от запаха чеснока изо рта помогут молоко и сливки, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. Чистка зубов при этом никакого эффекта не возымеет, предупредил он.

Чистка зубов не поможет избавить от запаха чеснока, потому что аллицин (вещество, содержащееся в чесноке. — NEWS.ru) выделяется легкими. Избавиться от него поможет молоко или сливки, — рекомендовал специалист.

Врач пояснил, что чеснок всегда считался природным антибиотиком. Аллицин борется с раком груди, расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение, а также снижает артериальное давление и улучшает потенцию.

Ранее врач Елена Малышева назвала томаты с чесноком лучшим сочетанием для здоровья. По ее словам, чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, содержащегося в помидорах. Это, отметила она, полезно и мужчинам, и женщинам.

До этого терапевт-нутрициолог Наталья Зубарева назвала чеснок одним из основных источников пребиотиков для организма. По словам врача, пребиотики являются источником питания для бифидобактерий, лактобактерий и других полезных соединений в кишечнике, они благотворно влияют на микробиом и самочувствие человека.