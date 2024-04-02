Россиянам рассказали, к чему приводит недостаток витамина D Врач Продеус: недостаток витамина D приводит к развитию болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недостаток витамина D в организме приводит к развитию болезни Альцгеймера, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. Он отметил, что без него происходят нарушения в работе головного мозга и центральной нервной системы.

Также, пояснил он, без этого витамина люди чаще страдают инфекциями и поражением легких, у детей развивается рахит — хрупкость костей, у мужчин не формируется тестостерон. Витамин D защищает от катаракты и нужен для нормальной работы сердца.

В той же передаче врач Елена Малышева назвала три суперпродукта, богатые витамином D. По ее словам, наибольшая концентрация этого элемента содержится в печени трески, сельди и красной рыбе, например лососе. Она пояснила, что наличие витамина в организме помогает человеку легче справляться с инфекциями. Именно поэтому его рекомендовали принимать во время коронавирусной пандемии.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что переизбыток витамина D в организме особенно опасен для беременных и кормящих матерей, так как может привести к нарушению развития плода. Поэтому, по ее словам, в зимний период, когда людям не хватает естественного солнечного света, нужно поддерживать уровень этого фермента с помощью витаминов и пищевых добавок.