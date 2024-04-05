Россиян предупредили, где чаще нападают энцефалитные клещи Инфекционист Тимаков: клещи чаще всего нападают около теплотрасс и в садах

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Весной клещи могут присосаться к людям практически везде, но чаще всего в садах и у теплотрасс, рассказал NEWS.ru инфекционист Евгений Тимаков. Май и июнь — это их самый активный период. При этом, отмечает врач, подхватить инфекцию энцефалита от укуса можно в любом месте.

Сейчас клещи нападают почти везде, есть случай даже зимних заражений, когда клещ сидит в теплотрассах, то есть он и зимой активен. Самый активный период — это май, июнь, когда ему нужно питаться. А заразиться можно абсолютно везде, — говорит Тимаков.

Он советует обрабатывать садовые участки и одежду. Специальные препараты, которые убивают клещей, парализуя их нервную систему, могут сохраняться на одежде 10–14 дней, напомнил специалист.

Присосавшегося клеща необходимо вытащить как можно быстрее, говорит ведущий эксперт Роспотребнадзора эпидемиолог Михаил Лебедев. Он отметил, что риск передачи инфекции повышается, когда паразит долго контактирует с кровью человека. Извлеченного членистоногого не стоит выбрасывать, а нужно отнести в лабораторию для комплексного обследования.

Ранее стало известно, что за первые несколько дней теплой погоды от укусов клещей уже успели пострадать жители Московской области. По данным Минздрава, первые случаи присасывания членистоногих выявлены в парках.