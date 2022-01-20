Россиянам рассказали, что приводит к повреждению печени

Большинство проблем с печенью возникают при злоупотреблении алкоголем, потому что этот орган отвечает за очищение организма от токсинов, возникающих, в частности, при распаде спиртного. При этом любую болезнь печени можно вылечить на ранней стадии, если своевременно обратиться к врачу, пишет Live 24.

Каждый раз при попадании спиртного в кровь печень начинает фильтровать его, чтобы расщепить и вывести из организма. В процессе некоторые клетки погибают, поэтому желательно, чтобы после бурного застолья несколько дней, а лучше недель, вы не употребляли спиртное. Тогда печень начнёт регенерацию и создаст новые клетки-фильтры, — сообщает издание.

Однако способности печени в плане регенерации всё-таки ограничены: если орган был повреждён очень серьёзно, он может не восстановиться полностью, даже если человек совсем перестанет пить спиртные напитки. Такое состояние способно вызвать сразу несколько видов печеночных заболеваний: жировую болезнь, гепатит или цирроз.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, сколько можно выпить водки без вреда для здоровья. По его словам, безопасной для здоровья нормой является употребление не более половины литра водки в неделю, при это пить спиртное нужно дробными долями.