Россиянам рассказали, что делать при травмировании родинки

В большинстве случаев травмирование родинки не несёт за собой опасных последствий, однако в 30% случаев это может стать причиной развития онкозаболевания, рассказал дерматовенеролог Игорь Старицын. Он посоветовал сразу же обработать рану перекисью водорода и антисептиком, заклеить повреждённое место пластырем и обратиться к врачу, сообщают «Вести Подмосковья».

Риск развития онкозаболевания из-за травмирования невуса составляет около 30%. Но это всё равно значительная вероятность, поэтому нельзя оставлять повреждение без внимания. Необходимо сразу обработать рану антисептиком и перекисью, чтобы избежать попадания инфекции. Затем нужно заклеить рану пластырем или наложить повязку, а после обязательно обратиться к дерматологу, — уточнил Старицын.

Онколог Максим Рыков добавил, что на приёме врач рассмотрит родинку под микроскопом по принципу ABCDE, где A — asymmetry (асимметричность), B — border regularity (неровный край), C — color (неравномерный цвет в пределах одной родинки), D — diameter (размер более 6 мм), E — evolving (изменчивость родинки). Медик отметил, что такой метод анализа очень просто запоминается и пациент при желании может самостоятельно провести исследование родинки перед визитом к врачу.

Ранее онкодерматолог Екатерина Вертиева заявила, что если за полгода родинка увеличилась в размере в два раза, то пора обращаться к врачу. Также она посоветовала россиянам обратить внимание на изменение цвета или формы родинки. По словам медика, это также может быть признаком опасной меланомы.