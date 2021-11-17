Россиянам рассказали, что делать после контакта с больным коронавирусом

В первую очередь после контакта с больным коронавирусом человеком стоит обезопасить других от себя. Можно попробовать использовать средства профилактики, однако не факт, что это поможет, заверил врач Алексей Добровольский в беседе с «Народными Новостями».

Инкубационный период у коронавируса — несколько дней. Как только мы узнали, что у нас был контакт, мы должны ограничить общение с другими. То есть позвонить на работу, рассказать о ситуации, возможно, удастся договориться с работодателем и посидеть дома. С домашними тоже нужно контактировать по минимуму, — объяснил Добровольский.

Он посоветовал не особо надеяться на средства профилактики, такие как промывание глаз и полоскание рта, так как их эффективность пока не доказана. По его словам, симптомы коронавируса должны проявить себя в течении пяти дней. Если по истечению этого срока ничего не случилось, значит иммунная система справилась с инфекцией.

Если в течение пяти дней ничего не появится, значит наша иммунная система справилась. То есть могла быть небольшая вирусная нагрузка, либо человек, с которым мы контактировали, уже не выделял вирус, — резюмировал Добровольский.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что профилактика хронических заболеваний вносит огромный вклад в снижение смертности в стране. По его словам, первичная медицинская помощь является стратегическим направлением развития системы здравоохранения.