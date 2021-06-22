Россиянам рассказали, чем опасны клещи

Клещи могут переносить разные вирусы и бактерии, которые самому насекомому не причиняют вреда, но, попадая в организм человека, они могут вызвать опасные
По словам эксперта, самым опасным последствием укуса клеща является клещевой вирусный энцефалит. Также, по его словам, в Московской области можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, не смертельным, но тоже неприятным заболеванием.
При энцефалите один-два человека на сотню могут умереть, бывают серьёзные осложнения. Боррелиоз — это либо просто высокая температура, либо просто большое красное пятно, — рассказал Платонов.
Медик отметил, что чем меньше клещ сидит в коже, тем лучше, поскольку с его слюной выходят патогенные микроорганизмы. От отметил, что после укуса в травмпункт стоит обращаться, только если до него добираться не более двух часов. Если человека укусили в лесу и ехать до медиков пять часов, то нужно вытаскивать его самостоятельно.
Для этого Платонов советует не дёргать его, а выкручивать, вынимать, как пробку из бутылки.
Если дёргать, клещ просто порвётся на кусочки, и та часть, которой он присосался, останется в ранке, что нехорошо, — отметил он.
Ранее сообщалось, что на черноморских российских курортах появились тигровые комары, которые переносят опасные болезни. Такого комара в РФ раньше никогда не было, а сейчас эти кровососущие расселились на всей территории Кавказского побережья, их находят в Крыму и Новороссийске.