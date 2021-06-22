Россиянам рассказали, чем опасны клещи

Клещи могут переносить разные вирусы и бактерии, которые самому насекомому не причиняют вреда, но, попадая в организм человека, они могут вызвать опасные заболевания . Об этом изданию Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник лаборатории природных очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

По словам эксперта, самым опасным последствием укуса клеща является клещевой вирусный энцефалит. Также, по его словам, в Московской области можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, не смертельным, но тоже неприятным заболеванием.

При энцефалите один-два человека на сотню могут умереть, бывают серьёзные осложнения. Боррелиоз — это либо просто высокая температура, либо просто большое красное пятно, — рассказал Платонов.

Медик отметил, что чем меньше клещ сидит в коже, тем лучше, поскольку с его слюной выходят патогенные микроорганизмы. От отметил, что после укуса в травмпункт стоит обращаться, только если до него добираться не более двух часов. Если человека укусили в лесу и ехать до медиков пять часов, то нужно вытаскивать его самостоятельно.

Для этого Платонов советует не дёргать его, а выкручивать, вынимать, как пробку из бутылки.

Если дёргать, клещ просто порвётся на кусочки, и та часть, которой он присосался, останется в ранке, что нехорошо, — отметил он.

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