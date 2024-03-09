Россиянам раскрыли секреты здоровья сердца Врач Видяскин: контроль за давлением и весом поможет сохранить здоровье сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторяющиеся эпизоды давящей, сжимающей или жгучей боли в области груди могут свидетельствовать о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщил «Известиям» кардиолог Игорь Видяскин. По его словам, тревожным симптомом также может оказаться возникновение одышки. Врач отметил, что свести к минимуму риск развития заболеваний сердца поможет контроль за давлением, весом и уровнем холестерина.

Тревожный симптом — появление одышки. Для нее характерно субъективное ощущение нехватки воздуха. Одышка появляется при физической нагрузке или при принятии горизонтального положения, — сказал он.

Кроме того, как отметил врач, на возможные проблемы с сердцем могут указывать аритмия и тахикардия, а также отечность ног. По его словам, если человеку утром было комфортно в обуви, а вечером она стала тесной, то это повод насторожиться и пройти обследование.

Видяскин пояснил, что диагностика включает в себя прохождение электрокардиографии и теста с шестиминутной ходьбой. За это время пациент должен пройти как можно большую дистанцию. По его словам, преодоление расстояния более 550 метров является нормой. В случае если человек прошел меньше, ему необходимо пройти дообследование на наличие сердечной недостаточности.

Кардиолог рекомендовал проходит обследования регулярно, чтобы оперативно отреагировать на заболевания сердца. По его словам, измерения таких показателей, как давление, вес и уровень холестерина, помогут вовремя выявить проблемы.

Ранее сообщалось, что красное мясо и сыр оказывают благоприятное воздействие на здоровье сердца. Однако, чтобы продукты действительно поддерживали здоровье, а не вредили, нужно помнить об умеренности.