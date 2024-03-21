Россиянам раскрыли разницу между свежим яйцом и яичным порошком Малышева: свежее яйцо по характеристикам не отличается от порошка

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Свежее куриное яйцо по своим характеристикам ничем не отличается от яичного порошка заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Из того расчета, что одно яйцо соответствует 10 граммам порошка, в этих продуктах содержится одинаковое количество полезных веществ.

Отмечается, что в одном яйце или в 10 граммах яичного порошка содержится треть суточной нормы селена. Это мощный антиоксидант, который защищает клетки сетчатки от окисления, пояснил врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

Более того, при большом количестве селена в сетчатке сохраняются полиненасыщенные аминокислоты в пигментном слое и во всех нервных клетках сетчатки. Таким образом, чем больше селена, тем более сохранна сетчатка, — сказал врач.

Также там содержится 18% суточной нормы витамина В2, который помогает всасываться железу. Без него, пояснила Малышева, может развиться малокровие.

Суть анемии, малокровия, в том, что железа мало, в результате переносить кислород нечему. Железо содержится в гемоглобине, а гемоглобин — в эритроцитах. Поэтому этот витамин <...> позволяет железу освобождаться, — уточнила она.

И яйцо, и порошок содержат треть суточной нормы холина. Он нужен для передачи нервных импульсов. Если его не достаточно — нет нейромедиатора и перестает работать мозг.

При разборе соответствующих качеств этих двух продуктов участники телепередачи все же нашли в них одно отличие. Свежее яйцо, обратили внимание они, может содержать сальмонеллу. В порошке ее быть не может.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что продукты с коллагеном замедляют старение кожи. Также для этого подойдут яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба, отметила она. Специалист посоветовала в целом придерживаться принципов здорового питания, чтобы помочь организму дольше оставаться здоровым.