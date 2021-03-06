Россиян предупредили, кому нельзя жить в небоскрёбах

https://static.news.ru/photo/a0863032-6273-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям с болезнями сердца, лишним весом и астмой лучше не выбирать для проживания последние этажи высотных домов. Это может негативно повлиять на состояние здоровья, предупредил кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев.

В интервью радио Sputnik Хухрев отметил , что высота дома с точки зрения влияния на здоровье человека не слишком важна только до определённого момента. Так, если в доме сломался лифт, у жильцов верхних этажей, имеющих сердечно-сосудистые и некоторые другие заболевания, могут возникнуть проблемы.

Если вы живёте на 30-м этаже и вдруг сломается лифт, а у вас ишемическая болезнь сердца, то ничего хорошего в этом нет. Лишний вес, заболевания опорно-двигательного аппарата и астма тогда тоже станут проблемой, — объяснил врач.

Однако даже при отсутствии технических проблем скоростной лифт сам по себе может стать причиной ухудшения состояния человека с ОРЗ или заложенным ухом. Скорость подъёма может усилить болевые ощущения.

А вот страдающим аллергией проживание на высоких этажах пойдёт на пользу. Дело в том, что пыльца растений, являющаяся сильным аллергеном, как правило, не поднимается выше 15-го этажа, пояснил врач.

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