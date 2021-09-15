Россиянам предсказали рост заболеваемости коронавирусом до декабря

Плохая погода и окончание сезона отпусков приведёт к росту заболеваемости COVID-19 до декабря 2021 года. Об этом заявил вирусолог, лауреат Государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В прошлом году после окончания отпускного периода и возвращения детей в школу, студентов в университеты, других людей по своим рабочим местам резко возросла заболеваемость с сентября до декабря. Можно было бы предполагать, что это и сейчас произойдёт, — заявил врач.

Он добавил, что в стране преобладает «дельта»-штамм коронавируса.

Ранее Бутенко рассказывал, что коронавирусы склонны к быстрой мутации и появлению новых вариантов. Число этих генетических вариантов может быть разным в зависимости от количества молекулярных генетических исследований.

По его словам, пандемия пойдёт на спад, когда будет проведена массовая вакцинация и иммунитет после перенесённой инфекции составит 50%, а вакцины будут эффективны против различных вариантов коронавируса.