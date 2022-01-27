Россиян предупредили о двух «тяжёлых неделях» из-за COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в течение следующих двух недель будет очень высокой в России, и количество заболевших станет увеличиваться, сообщил РИА Новости врач-инфекционист профессор Николай Малышев. По его словам, это время людям необходимо прожить с умом — носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом, — отметил инфекционист.

Ранее иммунолог Мария Польнер заявила, что приём иммуномодулирующих препаратов после выявления коронавируса может привести к негативным последствиям. Она уточнила, что после попадания инфекции в организм тело само активирует защитный механизм и у пациентов отмечается повышение температуры, появляются заложенность носа, боль в горле и кашель. В качестве лечения лучше отдыхать, не забывая о питье и принимать лекарства против проявившихся симптомов. В скорую помощь стоит позвонить, если высокая температура держится более пяти дней и пациент испытывает боли в грудной клетке.

Как стало известно, штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, в частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием, которые для вариантов до «дельты» были распространённым явлением.