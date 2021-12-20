Россиянам предложили убрать из новогоднего меню самые любимые продукты

Россиянам предложили убрать с новогоднего стола самые популярные и любимые продукты: майонез, колбасу, крабовые палочки. Все они в той или иной степени вредны для организма и их лучше заменить «здоровой» альтернативой. Такое предложение в беседе с РИА Новости высказала нутрициолог Екатерина Муравская.

По мнению Муравской, в первую очередь гражданам следует отказаться от так называемых врагов стройной фигуры: майонеза, колбас, сосисок, готового фарша и прочих полуфабрикатов. Также под запрет попадают мясные, рыбные и овощные консервы, крабовые палочки.

Нутрициолог предлагает заменить жирный и «безумно калорийный» магазинный майонез йогуртом, сметаной или мацони. А вот на сыр запрета нет, хотя и его следует употреблять в небольшом количестве, отдавая предпочтения лёгким и молодым — адыгейскому, брынзе, тофу.

Соления, острые соусы повышают аппетит и жажду, переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объёмом жидкости, да ещё при обильном употреблении пищи, — предупредила специалист.

Что касается сладкого, то здесь нутрициолог рекомендует желе, суфле, безе и мармелады вместо тортов и пирожных с масляным кремом.

Также крайне желательно, по мнению Екатерины Муравской, отказаться от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с сухариками и чипсами, белого хлеба.

Ранее были названы блюда для новогоднего стола, которые должны «понравиться» символу грядущего 2022 года: например, классический салат с тунцом, оливье и «Гранатовый браслет». В качестве напитков издание рекомендует безалкогольный глинтвейн или домашний лимонад.