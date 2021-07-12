Россиянам предложили альтернативу кофе

Кофе является одним из самых популярных напитков у россиян. При этом бывают случаи когда человеку необходимо отказаться от него. Несколько простых способов сделать это, не ощущая сильного дискомфорта, озвучила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, специалист по терапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По словам эксперта, самый простой способ сократить потребление бодрящего напитка — нормализовать режим сна и отдыха. Кроме того, можно использовать продукты, стимулирующие нервную систему более мягко: приправы, эфирные масла, цитрусовые.

Людям, с трудом отказывающимся от кофе, можно попробовать ввести в рацион его «психологическую замену» — цикорий. Он похож на настоящий кофе по цвету и вкусу, но не содержит кофеина. Полностью заменить кофе на цикорий врач рекомендует людям с повышенным артериальным давлением, остеопорозом и проблемами с усвоением кальция.

Также людям с синдромом дефицита внимания или синдромом хронической усталости, которые уже имеют зависимость от кофеина, — добавила Татьяна Залетова.

Диетолог уточнила, что цикорий содержит вещества, способствующие пищеварению, потому он полезен при проблемах с поджелудочной железой.

Однако цикорий повышает аппетит. Тем, кто контролирует свой вес, нужно с осторожностью употреблять этот напиток.

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