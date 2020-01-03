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Россиянам во время новогодних праздников следует воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя. Но намного важнее не увлекаться «разгрузочными днями», предупредил член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.

Бытует мнение, что такая разгрузка после застолья помогает быстро прийти в форму. Однако это ошибочное мнение, подчеркнул парламентарий.

Большинство врачей рекомендуют после праздников вернуться к сбалансированному, здоровому питанию, исключив из ежедневного рациона лишние, слишком калорийные и малополезные продукты, но ни в коем случае не садиться на строгую диету, — цитирует Менделевича РИА Новости.

Помимо этого, отметил депутат, перед новогодними праздниками люди зачастую голодают, а потом резко и быстро восполняют «потерю». Такие перепады тоже не являются полезными для здоровья, заявил врач.

Он напомнил, что новогодние праздники часто сопровождаются застольями. За одну ночь, по его словам, при крепком здоровье от праздничного рациона беды не случится, но длительные каникулы нередко сопровождаются визитами в гости. В итоге люди обращаются к врачам с обострениями хронических заболеваний и отравлениями.

В этой связи за столом рекомендуется выбирать фрукты и овощи, отдавать предпочтения лёгким салатам. При этом важно не наедаться сразу — делать перерывы и при первом чувстве насыщения выйти из-за стола.

Особое внимание Менделевич посоветовал обращать на качество алкоголя, а также ни в коем случае не пить спиртное на голодный желудок: вероятность алкогольной интоксикации в таком случае резко увеличивается.

Между приёмами пищи он посоветовал заниматься активными видами отдыха: ходить на прогулки, тренироваться в спортзале, плавать в бассейне.

Ранее, как писал NEWS.ru, был обнародован рейтинг самых действенных диет. Он был составлен на основе рекомендаций диетологов, нутриционистов и исследований учёных.