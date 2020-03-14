https://static.news.ru/photo/25eace06-66a0-11ea-bbad-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Употреблять алкоголь при простуде или гриппе, а тем более лечиться им, нельзя. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Она пояснила, что основная составляющая алкоголя — ацетальдегид — оказывает очень сильное негативное воздействие на организм. Употребление спиртного при повышенной температуре тела может спровоцировать тахикардию, аритмию, а также повышение артериального давления.

Даже небольшие дозы алкоголя снижают уровень витамина B12, необходимого для поддержания основных функций организма. Кроме того, спиртное значительно ослабляет иммунитет.

Драпкина подчеркнула, что при возникновении симптомов простуды необходимо обратиться к врачу, который разберётся в ситуации и назначит правильное лечение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что столичный врач-инфекционист Ирина Иванова заявила о недоказанности пользы чеснока в профилактике ОРВИ. Она пояснила, что чеснок обладает противовоспалительным действием, но достаточных доказательств его профилактических свойств пока нет.