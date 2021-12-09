Россиянам посоветовали исключить майонез из новогоднего ужина

Майонез является самой «тяжёлой» приправой на традиционном новогоднем столе. К тому же он содержит много искусственных добавок, а значит, — попробовав все салаты с этим соусом, россияне рискуют потратить праздничную ночь на переваривание такой пищи, заявила эксперт по правильному питанию Елена Хардина. Она также посоветовала отказаться от газировки в беседе с изданием «Слово и Дело».

Самая «тяжёлая» приправа на праздничном столе — это майонез. Этот продукт очень жирный, в его состав входит множество «неприродных» компонентов. Попробовав все салаты с данной заправкой, вы рискуете посвятить всю ночь перевариванию этой еды, лёжа на диване, — заявила Хардина.

Эксперт назвала газировку «взрывом» для кровеносных сосудов, так как в её состав входит большое количество сахара, например, фруктоза. По словам Хардиной, выпив много газированных напитков, человек резко повышает уровень сахара в крови, а организм, в свою очередь, начинает его понижать до критических значений. Специалист уточнила: это может привести к гликемии, которая приводит к слабости и головокружению. Она также предупредила россиян об опасности сочетания мяса и фруктов: по словам Хардиной, это может привести к вздутию или даже расстройству кишечника.

Нарезку из фруктов лучше попробовать в самом начале трапезы, примерно за 30 минут до горячего блюда. Скажу по секрету, мясо лучше употреблять с овощами. Тогда вы спокойно дотянете до боя курантов — более того, будете активными и способными даже на полуночные танцы, — резюмировала она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как сбросить вес перед Новым годом. По словам врача, для эффективного снижения веса следует полноценно спать и совершать ежедневные прогулки минимум по полчаса.