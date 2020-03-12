https://static.news.ru/photo/d46ac0f4-645b-11ea-a98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобильные телефоны могут способствовать распространению возбудителей коронавируса и других респираторных инфекций, поэтому для профилактики заболеваний необходимо их дезинфицировать. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства поясняют, что смартфоны нередко берутся не совсем чистыми руками, передаются от одних людей другим. Кроме того, многие не прекращают пользование гаджетами во время посещения туалета.

В связи с этим рекомендуется каждый вечер обрабатывать телефон антисептическими средствами. Например, влажными салфетками или гелями на основе спирта. Особое внимание следует уделить тем местам на корпусе аппарата, которые соприкасаются с лицом. Дезинфицировать необходимо также чехол смартфона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре посоветовали гражданам воздержаться от посещения общественных мест и поездок в городском транспорте в часы пик.