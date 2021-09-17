Россиянам пообещали спад заболеваемости COVID-19 в начале 2022 года

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил ТАСС, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года. Он отметил, что главным фактором станет мороз и ослабление социальных контактов.

Если волна заболеваний начнётся в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках мы увидим спад. На январских праздниках может быть ещё динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае, — рассказал Исаев.

При этом он добавил, что четвёртая волна заболеваний заменяет третью в регионах в настоящее время. Тем не менее, в центральном регионе, по мнению эксперта, ситуация более спокойная.

Ранее Исаев заявил, что подъём заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он добавил, что школьники в свою очередь, будут приносить вирус в семьи.