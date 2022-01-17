Россиянам пообещали снижение заражения «омикрон»-штаммом к началу февраля
Вирусолог Альтштейн предрёк снижение заражений «омикрон»-штаммом к началу февраля
Сергей Князев
Сергей Князев
11:53, 17 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Заболеваемость коронавирусом, вызванная «омикрон»-штаммом в России, может существенно снизиться к концу января — началу февраля. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к году с начала массовой вакцинации от COVID-19 в России, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости.
Учёный пояснил, что «омикрон»-штамм «не выдерживает» нынешнего активного темпа заражения, поэтому его инфекционность снижается.
По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается <...>. Этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне, — отметил Альтштейн.
Ранее исследователи Вашингтонского университета составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец января — начало февраля. По их данным, число заражений за сутки в следующем месяце несколько дней продержится на уровне свыше 80 тысяч человек. Далее число регистрируемых суточных случаев будет сокращаться и уже к концу февраля составит не более 30 тысяч человек. При этом пик нагрузки на медучреждения произойдёт 9 февраля, по подсчётам, всего потребуется 133 200 коек, что сопоставимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года.