Россиянам пообещали снижение заражения «омикрон»-штаммом к началу февраля

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Российская вакцина от коронавируса эффективна против «омикрон»-штамма на 70%, заявил академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире «Эха Москвы». Он назвал такой уровень защиты от COVID-19 высоким и добавил, что необходимо призывать всех вакцинироваться.

Вакцина работает. И она даёт сегодня 70% защиты. Это хороший уровень защиты. Говорить о том, что не работает вакцина, нельзя, — сказал Онищенко. Врач-эпидемиолог объяснил, что вывод был сделан на...