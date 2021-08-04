Россиянам открыли секрет, как выбрать арбуз без нитратов

В августе в России открывается сезон арбузов. При этом часть продаваемых плодов может оказаться опасной для здоровья. Агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik рассказал, как избежать покупки ягоды с большим количеством нитратов.

Минеральные удобрения необходимы для питания растений. Обычно их применяют в период созревания арбузов, и идеальный спелый плод не содержит нитратов. Их периодически находят в самых первых арбузах, которые только появляются в продаже. Высокая концентрация этих веществ может привести к отравлению.

Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу «бумага всё стерпит». Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы, — подчеркнул Владимир Викулов.

По словам агронома, качественный арбуз имеет гладкую поверхность, а вот бугристая корка должна насторожить покупателя, поскольку является одним из признаков концентрации нитратов.

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