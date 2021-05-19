Россиянам объяснили, с какими симптомами нужно обращаться к врачу

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При немотивированном похудении и изменении давно существовавших родимых пятен следует незамедлительно обратиться к врачу. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Эксперт объяснил, почему в таких случаях нужно заняться своим здоровьем.

Он также отметил, что следует обратить внимание на такие симптомы как слабость, наличие уплотнений, появление в кале или выделениях из сосков у женщин слизи или крови.

Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу, — подчеркнул специалист.

Ранее врач и ведущий Александр Мясников заявил, что железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. Он порекомендовал при любой степени подобной анемии сразу же обращаться к врачу, поскольку ненормального гемоглобина у мужчин не бывает.

Американские учёные назвали в качестве одной из причин рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет употребление сладких напитков. По их словам, в ходе исследования онкология выявлялась вдове чаще у женщин, выпивавших более полулитра таких напитков в день, чем у тех, кто употреблял их в меньшем объёме.