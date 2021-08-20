Россиянам объяснили, почему надо успеть вакцинироваться в августе

Первый этап вакцинации от коронавируса ещё не привитым россиянам следует пройти до конца лета. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik врач-иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
По его словам, успешное формирование антител
Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться, — подчеркнул Продеус.
Привика на фоне болезни или сразу по её окончании влияет и на качество вакцинации.
Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, вакцинироваться лучше ещё до наступления сентября и до прихода сезонных ОРВИ.
Иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний, — пояснил врач.
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