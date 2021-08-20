Россиянам объяснили, почему надо успеть вакцинироваться в августе

Первый этап вакцинации от коронавируса ещё не привитым россиянам следует пройти до конца лета. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik врач-иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

По его словам, успешное формирование антител зависит от общего состояния иммунной системы человека и во время болезни прививка может лишь ухудшить состояние. Именно поэтому существует правило не прививать тех, кто плохо себя чувствует.

Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться, — подчеркнул Продеус.

Привика на фоне болезни или сразу по её окончании влияет и на качество вакцинации.

Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, вакцинироваться лучше ещё до наступления сентября и до прихода сезонных ОРВИ.

Иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний, — пояснил врач.

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