Россиянам объяснили, когда нужна помощь психиатра

При появлении апатии, тревожности, хронической усталости или агрессии необходимо обратиться за помощью к врачу, сообщил «ФедералПресс» главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица. Он отметил, что часто человек сам не осознаёт, что у него появились проблемы, тогда направить его к психиатру должны родственники.

Часть пациентов просто не понимает, что болеет, потому что вследствие заболевания у них теряется критика к своему состоянию. И как раз в этом случае страдают родственники пациентов, и рекомендации, конечно же, нужно давать уже им, — объяснил он.

По словам специалиста, родные должны забить тревогу, когда их близкий человек вдруг стал тревожным или агрессивным, у него нарушился сон и аппетит, появились нелепые мысли. В таких случаях его надо показать психиатру. Если врач нарушений не выявит, то пациента направят к психотерапевту. В случае если он обнаружит отклонения, больному назначат медпрепараты.

Психолог Илья Слободчиков ранее рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.