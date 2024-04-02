Россиянам назвали стоп-еду для завтрака Диетолог Королева: нельзя есть на завтрак жареное, копченое и острое

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Жареные, острые и копченые продукты не рекомендуется есть на завтрак, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.. Кроме того, по ее словам, которые приводит РИА Новости, чай и кофе стоит пить только через полчаса после приема пищи.

Утром не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса, избытком соли. Жареные, копченые, острые продукты тоже не подходят для завтрака, — рассказала Королева.

То же самое касается рафинированных соленых или сладких продуктов, добавила диетолог. Особенно в сочетании с жиром, отметила она.

Вместе с этим Королева выступила против употребления чая и кофе на завтрак. Она пояснила, что белок, например, из состава омлета, не будет активно усваиваться желудком, если чем-то запить его. А алкоголь и газированные напитки и вовсе нужно исключить из утреннего меню, считает врач.

Королева уверена, что лучшим вариантом для завтрака станет яичница с добавлением небольшого количества овощей, зелени и кедровых орехов, но при этом без колбасы из магазина. Кроме того, в качестве утреннего приема пищи можно выбрать зерновые, кисломолочные продукты, термически обработанные источники полноценного белка, а также овощи.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что на завтрак стоит съесть хотя бы кусок сыра или банан. Она также предупредила об опасности курения и употребления кофе с утра натощак — велик риск заболеваний желудочно-кишечного тракта.