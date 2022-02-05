Россиянам назвали самые вредные алкогольные напитки

Любой алкоголь вреден для организма человека. Однако существуют напитки, которые вредят серьёзнее, чем их аналоги. Они дают ощутимую нагрузку на различные органы, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ терапевт-кардиолог Рустем Османов.

К наиболее вредным алкогольным напиткам Османов отнёс , в частности, коньяк из-за его высокой калорийности, пиво из-за повышенной нагрузки на почки, а также коктейли и игристые вина, содержащие большое количество сахара.

Наименее вредным напитком врач назвал вино, если оно употребляется в небольшом количестве.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) предложил выйти за рамки «трезвых часов», установленных законодательством, и разрешить начинать магазинам продавать российские вина на час раньше, а заканчивать продажи на час позже всей остальной алкогольной продукции. Он предложил вкладывать прибыль с продаж в дополнительные часы в развитие программ для молодёжи, направленные на пропаганду здорового образа жизни.