Россиянам назвали самые вредные алкогольные напитки

Любой алкоголь вреден для организма человека. Однако существуют напитки, которые вредят серьёзнее, чем их аналоги. Они дают ощутимую нагрузку на различные органы, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ терапевт-кардиолог Рустем Османов.
К наиболее вредным алкогольным напиткам Османов
Наименее вредным напитком врач назвал вино, если оно употребляется в небольшом количестве.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) предложил выйти за рамки «трезвых часов», установленных законодательством, и разрешить начинать магазинам продавать российские вина на час раньше, а заканчивать продажи на час позже всей остальной алкогольной продукции. Он предложил вкладывать прибыль с продаж в дополнительные часы в развитие программ для молодёжи, направленные на пропаганду здорового образа жизни.