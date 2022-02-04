Россиянам назвали пять признаков развивающегося варикоза

Если вены на ногах стали проявляться сильнее чем обычно, это может говорить о том, что у человека развивается варикоз, заявил сосудистый хирург Клиники вен Великобритании Эд Сайдесо. Помимо этого, о воспалении вен говорит покраснение и болезненные образования под кожей, пишет Live 24.

Если вы заметили, что вены на ногах стали проявляться сильнее чем обычно, стоит задуматься о посещении врача. О воспалении вен говорит покраснение кожи и болезненные твёрдые образования под кожными покровами. В особо тяжёлых случаях широкие вены усиливают кровотечение от лёгкого удара обо что-то или пореза, — пишет издание.

Также пациентам с предположительным варикозом стоит обратить внимание на цвет кожи на лодыжках и голенях. Из-за истончения кожи и нарушений кровообращения она может выглядеть блестящей, пояснил Сайдесо. При этом некоторые пациенты с варикозом жаловались на повышенную твёрдость и сухость кожи в этих областях.

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