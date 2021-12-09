Россиянам назвали продукты, которые вредно есть натощак

Диетолог Маргарита Королёва порекомендовала не пить кофе натощак, так как этот напиток препятствует усвоению таких полезных микроэлементов, как железо, кальций, цинк и магний. Более того, выпитый до еды кофе может привести к изменениям артериального давления, пишет «Москва 24».

Последующий за кофе завтрак может не усвоиться в полном объёме, потому как этот напиток нарушает процесс усвоения железа, кальция, цинка и магния — важных минералов для здоровья как женщин, так и мужчин, — пояснила Королёва.

Она порекомендовала заменить кружку кофе на стакан воды с лимоном: по словам медика, такой напиток поможет поддержать щелочную среду организма и подготовить к приёму пищи. Диетолог отметила, что не стоит есть натощак фрукты и овощи, так как «они требуют хорошей секреторной ферментативной активности ЖКТ», а по утрам кишечник может быть не готов к перевариванию таких продуктов.

Согласно Королёвой, следует отказаться и от бекона по утрам, так как это слишком жирная пища для «сонного» кишечника. Она порекомендовала обратить внимание на каши с кусочками фруктов и орехов, а также на яйцо с овощами или тост со слабосолёной сёмгой.

При хорошей переносимости это могут быть кисломолочные продукты. Например, творог с брокколи и орешками. Женщинам и мужчинам 40–45+ особенно важны белковые завтраки. 3–4 белковых завтрака должно быть на неделе, чтобы поддержать здоровье щитовидной железы и не только, — резюмировала диетолог.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных. По его мнению, в утренние часы стоит есть жиры и белки.