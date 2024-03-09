Россиянам назвали предвестник внезапной остановки сердца Врач Кореневич: закупорка артерии тромбом вызывает остановку сердца

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Закупорка легочной артерии тромбом является одной из самых главных причин внезапной остановки сердца, заявила кардиолог кандидат медицинских наук Анна Кореневич. По ее словам, точка невозврата наступает в течение четырех — шести часов от момента появления первых признаков плохого самочувствия, передает «Российская газета».

Ситуация крайне печальная, потому что времени на ее исправление просто нет. Здесь важно знать причины, чтобы не допустить катастрофы, — отметила врач.

Она подчеркнула, что если тромб крупный, то закупорка легочной артерии рефлекторно вызывает остановку сердца и смерть. Чаще всего тромбы образуются в венах нижних конечностей или малого таза, указала Кореневич. Это, по ее словам, связано с длительной неподвижностью, сгущением крови и воспалением в стенках сосуда.

Медик также напомнила россиянам о причинах, которые провоцируют ишемическую болезнь сердца. В зоне риска — курящие и злоупотребляющие спиртным люди, пациенты с повышенным давлением, избыточной массой тела, подчеркнула она.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин заявил, что повторяющиеся эпизоды давящей, сжимающей или жгучей боли в области груди могут свидетельствовать о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, тревожным симптомом также может оказаться возникновение одышки. Врач отметил, что свести к минимуму риск развития заболеваний сердца поможет контроль за давлением, весом и уровнем холестерина.