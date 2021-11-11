Россиянам назвали норму соли здорового человека

Употребление большого количества соли может вызвать повышение давления и привести к инфаркту или инсульту. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.

По словам медика, чрезмерное количество соли в организме ведёт к задержке воды, что чревато повышением кровяного давления и увеличением риска инфаркта и инсульта. Норма потребления соли в день для здорового человека составляет пять граммов.

При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трёх граммов в сутки, — сказал Олег Ирышкин.

Медик подчеркнул, что в расчёт следует брать не только ту соль, которую человек добавляет в пищу, но и её количество в готовых продуктах. Тем людям, которые привыкли к насыщенному вкусу блюд, диетолог посоветовал заменять поваренную соль различными аналогами, например травами и специями.

Ещё можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например, — рассказал Олег Ирышкин.

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