Россиянам назвали неожиданный способ уберечься от простуды

Известный врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о необычном способе, который поможет избежать простуды. По его словам, использование ванночек с горчицей для ног позволяет избавиться от симптомов заболевания. Доктор поделился секретом в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал его действенным, объяснив, что в горчице содержатся летучие ароматические вещества, которые создают эффект ингаляции. Кроме того, по словам специалиста, эта процедура стимулирует зоны стопы. Это положительно влияет на организм. Кроме того, врач рассказал об опасности отказа от приёма пищи по утрам.

Исследования показали, что у людей, которые не завтракают, в среднем уровень сахара в крови выше, чем у людей, которые завтракают, — сообщил Агапкин.

Ранее сообщалось, что идти при простуде в баню или принимать горячий душ опасно, так как прогревание организма при температуре выше 37 градусов может принести ещё больше вреда. Дышать горячим паром картофеля тоже не стоит, так можно получить ожог слизистых или дополнительный спазм бронхов, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Она раскритиковала и распространённое мнение о способности алкоголя убивать болезнетворные бактерии.