Россиянам назвали главные причины бессонницы

К основным причинам нарушения сна относятся неправильный образ жизни, избыток кофеина и гаджетов, недостаток физической активности и стрессы. Со временем бессонница может закрепиться на уровне условных рефлексов и стать вредной привычкой, рассказала RT врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.

Все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: это образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин — неорганическая, — пояснила специалист.

К телесным причинам относятся заболевания центральной нервной системы, щитовидной железы, приём некоторых лекарств, а также дефицит железа в организме.

В сфере психопатологии чаще всего к нарушению сна приводят депрессии и тревожные расстройства.

В случаях, когда причина со временем исчезает, а бессонница остаётся, её называют неорганической. Нарушение сна закрепляется на уровне условных рефлексов. Человек привыкает к сложностям с засыпанием, и бессонница начинает воспроизводиться автоматически, как вредная привычка.

Ранее Черкасова предупредила, что частое желание человека спать днём может говорить о синдроме обструктивного апноэ сна. Пациент с таким недугом десятки или даже сотни раз за ночь вынужден переживать «микропробуждения». Из-за этого он не может дойти до стадии целебного сна, который отвечает за восстановление тела и психики. Апноэ ускоряет развитие многих сердечно-сосудистых заболеваний и даже представляет собой повышенный риск смерти во сне.