Россиянам назвали болезни, «убивающие почки» Гандельман: сахарный диабет и повышенный вес убивают почки

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Сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и повышенный вес являются врагами почек, которые «убивают» эти органы человека, заявил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, если у человека есть эти заболевания их необходимо лечить.

Повышенный холестерин и сахар приводят к образованию бляшек в почках. Если у вас есть эти заболевания, вы должны их жестко лечить, чтобы не повредить почки, — сказал он.

Врач отметил, что само по себе повышенное давление требует проверки почек. Также и больные почки требуют контроля давления.

Чтобы сохранить почки здоровыми Гандельман рекомендовал пить достаточное количество жидкости. Это два литра воды в день. Также полезна регулярная физическая нагрузка, которая позволяет снижать артериальное давление. Гандельман напоминает о приеме лекарств, контролирующих диабет, артериальное давление, и антибиотиков, которые лечат инфекции, поражающие почки. Естественно, если их выписали врачи.

Ранее главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Ашот Есаян назвала NEWS.ru симптомы, указывающие на проблемы с почками. По ее словам, в большинстве случаев особых симптомов нет, поэтому выявить заболевание можно только на приеме у врача. Она отметила, что выраженные симптомы проблем с почками часто появляются уже на стадии почечной дисфункции.