Россиянам напомнили, как избежать укусов клещей

Клещи в средней полосе России начинают активизироваться в конце апреля — начале мая. Научный сотрудник кафедры общей биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский дал несколько советов, как избежать укусов этих насекомых.
Специалист отметил, что риск встретить клещей в городской черте есть только в тех парках, которые фактически представляют собой лесной массив. При этом он подчеркнул, что опасность подстерегает не сверху, а снизу. Клещи живут в траве, а не на деревьях.
Бессмысленно пытаться защититься от клещей, надев панамку и обработав её репеллентом. В первую очередь нужно обрабатывать репеллентами штаны, а также другие предметы одежды. При этом лучше надевать светлые штаны, на них клеща заметить проще, — сказал эксперт телеканалу НТВ.
Для того чтобы уберечь от нападения клещей собак, хозяевам следует надевать на питомца во время прогулки специальные ошейники.
Марьинский добавил, что клещи довольно медлительны и кусают не сразу. Поэтому есть шанс спокойно смахнуть их с одежды. Если же клещ укусил, то удалять его необходимо с помощью нити или специального клещедёра, который продаётся в аптеке.
Сдавливать насекомое пальцами нельзя. В этом случае возрастает риск того, что в кровь могут попасть возбудители болезней, которые переносит клещ. Кроме того, его голова может оторваться и застрять в ранке.
После удаления клеща его нужно отнести в лабораторию. В случае если сохранить его не удалось, следует сходить в поликлинику и сдать анализы.
Ранее NEWS.ru писал, что в РАН рассказали, что клещи реагируют на тех, кто сильнее пахнет. Чаще всего они атакуют взрослых мужчин, поскольку у них интенсивнее метаболизм.
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