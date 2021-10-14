Россиянам мешает вакцинироваться «психологический колпак»

Граждане РФ спрятались от информации о росте заражений COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под своеобразным «психологическим колпаком», и пробить его пока не удаётся. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Число ежедневно выявляемых случаев заражений коронавирусом в РФ превысило 31 тысяч человек, это является наивысшим показателем с начала пандемии, при этом многие россияне не торопятся вакцинироваться, как того требует ситуация. Подобное развитие событий пугает медиков.

Меня поражает, что до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно. Даже тридцать тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей, — сказала Татьяна Соломатина.

Депутат подчеркнула, что пробить «колпак» не удаётся, многие не идут на прививку даже после того, как заболевают их близкие. Как пробудить в таких людях голос разума, депутат не представляет, однако она убеждена, что рассказывать об опасности COVID-19 в любом случае необходимо «на каждом углу».

Жёсткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идёт поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность, — подчеркнула Татьяна Соломатина.

Также она ещё раз отметила, что единственным действенным способом снизить риск тяжелого течения заболевания является вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника, 18 октября, начнут розыгрыш 10 квартир для тех жителей столицы, кто в ближайшие пять недель сделает себе прививку от коронавируса.