Россиянам и белорусам придётся сдавать тест на COVID-19 при въезде в Латвию

Сдать тест на коронавирус в месте пересечения границы придётся гражданам России и Белоруссии, которые захотят посетить Латвию. Такое решение приняло правительство страны, мера вступает в силу 12 июля.

Причиной принятия решения о сдаче теста на коронавирус в пункте пересечения границы называют распространение нового штамма коронавируса «дельта». Раньше россияне и белорусы могли сдать тест в течение 24 часов после въезда в страну и в любом месте сдачи тестов.

Отныне в случае положительного результата ПЦР-теста граждане будут направляться в изоляцию в одну из специально подготовленных гостиниц. тестирование не предусмотрено для детей до 12 лет и для лиц, въезжающих в страну по приглашению президента, правительства, парламента, министерств, Гепрокуратуры, Верховного и Конституционного судов, а также Госконтроля.

Ранее стало известно, что Эстония решила усилить охрану границы с Россией из-за мигрантов.