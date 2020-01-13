https://static.news.ru/photo/587a9490-369a-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способы защиты от гриппа для россиян, которые не сделали прививку от вируса, назвали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что люди с противопоказаниями к проведению вакцинации должны соблюдать правила личной гигиены и стараться вести здоровый образ жизни.

Об этом сообщает «АиФ».

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что под здоровым образом жизни понимается в том числе способность управлять эмоциями.

Эксперты настаивают на том, что заболевшим россиянам не следует ходить на работу. Так они не смогут заразить коллег, а также снизят риск возникновения осложнений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал, как избежать основных «зимних» заболеваний — гриппа и ОРВИ. Водовозов призвал в период эпидемий избегать посещения людных мест, потому что иммунитет может сберечь человека только от «местных» болезней. А некоторые вирусы привозят туристы с другого конца земного шара.