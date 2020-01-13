Способы защиты от гриппа для россиян, которые не сделали прививку от вируса, назвали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что люди с противопоказаниями к проведению вакцинации должны соблюдать правила личной гигиены и стараться вести здоровый образ жизни.
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что под здоровым образом жизни понимается в том числе способность управлять эмоциями.
Эксперты настаивают на том, что заболевшим россиянам не следует ходить на работу. Так они не смогут заразить коллег, а также снизят риск возникновения осложнений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал, как избежать основных «зимних» заболеваний — гриппа и ОРВИ. Водовозов призвал в период эпидемий избегать посещения людных мест, потому что иммунитет может сберечь человека только от «местных» болезней. А некоторые вирусы привозят туристы с другого конца земного шара.
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